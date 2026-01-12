Đilas: Nova Vlada posle promene vlasti, doneće Zakon o specijalnom tužiocu u borbi protiv korupcije

Beta pre 1 sat

 Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas poručio je danas da će na prvoj sednici Vlada, posle promene vlasti, doneti "Zakon o specijalnom tužiocu za korupciju javnih funkcionera, Zakon o poreklu imovine", raspustiti Bezbednoso informativnu agenciju (BIA) i "formirati novu bezbednosnu agenciju, ali i novi javni servis“.

"Trinaest izgubljenih godina ne možemo da vratimo, ali znamo šta treba da radimo da posle promene vlasti ne izgubimo nijedan jedini dan", istakao je Đilas u podkastu "Dežurni krivac", preneo je SSP.

Naveo je da "Zakon o specijalnom tužiocu za borbu protiv korupcije javnih funkcionera koji ima svoju tužilačku policiju napisan po ugledu na rumunski model i predložen još 2019. godine".

"Iste godine predložili smo i Zakon o poreklu imovine kojim se predviđa oduzimanje imovine onima koji ne mogu da dokažu njeno poreklo, uz plaćanje kazni. Naravno, tamo gde se presudom suda ustanovi krađa, imovina će biti oduzeta i odgovorni će završiti u zatvoru", objasnio je Đilas.

On je istakao da je obrazovanje najvažnije i da SSP ima spreman novi Zakon o obrazovanju, kojim se, između ostalog, svi nastavnici i profesori zaposleni na određeno vreme primaju za stalno.

"I taj zakon će biti usvojen odmah, uz povećanje plata u zdravstvu i prosveti, mere podrške domaćoj privredi i preduzetnicima", najavio je Đilas.

Kako je dodao, "tu je i Zakon o kladionicama kojim će se ograničiti klađenje i smanjiti broj kladionica uz jasno definisanje da je prioritet nove Vlade što brži ukazak Srbije u Evropsku uniju".

"Donošenje ovakvih zakona i mera i njihovi sprovođenje je jedini način da ne izgubimo više nijedan jedini dan naših života“, poručio je Đilas.

(Beta, 12.01.2026)

Ključne reči

Dragan ĐilasSSPBIAkorupcija

