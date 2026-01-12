Koliko privreda gubi zbog prekida u snabdevanju strujom

Prekidi u snabdevanju električnom energijom izazvani snažnim zimskim nevremenom prethodnih dana otvorili su pitanje kolika je stvarna i dugoročna šteta po privredu Srbije, posebno u zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije, gde su kvarovi na elektroenergetskoj mreži i zavejani putevi paralizovali rad pojedinih preduzeća.

Prema podacima nadležnih službi sa terena, proteklog vikenda je više od 20.000 ljudi ostalo bez električne energije, dok je vanredna situacija proglašena u 11 opština. Najteže su pogođeni zapadni i jugozapadni delovi Srbije, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Zlatiborski i Raški okrug, ali i Majdanpek na istoku zemlje. U tim regionima koncentrisan je i značajan broj proizvodnih i izvozno orijentisanih kompanija. Iz Elektrodistribucije Srbije (EDS) za Bloomberg