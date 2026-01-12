Sledi operacija: Povreda Miltona na bizaran način donosi možda i kraj evroligaške sezone

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Sledi operacija: Povreda Miltona na bizaran način donosi možda i kraj evroligaške sezone

Košarkaš Partizan Šejk Milton je polomio ruku na meču protiv Studentskog centra u ABA ligi u Podgorici.

Ovu vest je objavio trener Đoan Penjaroja na pres konferenciji posle meča u Morači, a iza ponoći se oglasio saopštenjem i medicinski tim Partizana. – Košarkaš Partizana Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku doneti odluku o načinu lečenja igrača – stoji u objavi. Košarkaš Partizana Mozzart Bet Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje
Ključne reči

KošarkaPartizanPodgoricaABA liga

