Sledi operacija: Povreda Miltona na bizaran način donosi možda i kraj evroligaške sezone

Košarkaš Partizan Šejk Milton je polomio ruku na meču protiv Studentskog centra u ABA ligi u Podgorici.

Ovu vest je objavio trener Đoan Penjaroja na pres konferenciji posle meča u Morači, a iza ponoći se oglasio saopštenjem i medicinski tim Partizana. – Košarkaš Partizana Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku doneti odluku o načinu lečenja igrača – stoji u objavi. Košarkaš Partizana Mozzart Bet Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje