Bruto devizne rezerve u decembru 2025. iznosile oko 29 milijardi evra

Forbes pre 4 sati  |  Agencije
Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju decembra 2025. godine iznosile oko 29 milijardi evra, saopšteno je danas.

U odnosu na kraj novembra te rezerve su smanjene 358,3 miliona evra, dok su u odnosu na kraj prethodne godine manje 286,2 miliona evra, navela je NBS. Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 155,8 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama. Na smanjenje bruto deviznih rezervi u 2025. godini (286,2 miliona evra) u
