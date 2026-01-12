U Kragujevcu danas „zubato sunce“

Jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. Iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, u toku dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni. Najniža temperatura od -13 °S na severu do -4 °S na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko -15 °S, a najviša od -4 do 3 °S. Uveče