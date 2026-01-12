Amerika za par dana ukida pojedine sankcije Venecueli? Oglasio se Trampov ministar finansija, evo šta stoji iza ovakve odluke

Kurir pre 46 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Amerika za par dana ukida pojedine sankcije Venecueli? Oglasio se Trampov ministar finansija, evo šta stoji iza ovakve odluke

Još neke američke sankcije Venecuelimogle bi biti ukinute već ove nedelje kako bi se olakšala prodaja nafte, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

On je za Rojters rekao i da će se ove nedelje sastati sa čelnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke povodom njihovog ponovnog angažovanja u Venecueli. Besent je u intervjuu izjavio da bi gotovo pet milijardi dolara vredna monetarna sredstva Venecuele u Specijalnim pravima vučenja (SDR), koja su trenutno zamrznuta u MMF-u, mogla biti stavljena u funkciju obnove ekonomije te zemlje. - Uklanjamo sankcije sa nafte koja će se prodavati - rekao je Besent
