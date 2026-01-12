„Vučević dolazi na čelo BIA“: Milivojević tvrdi da se sprema smena Vladimira Orlića

Nedeljnik pre 20 minuta
„Vučević dolazi na čelo BIA“: Milivojević tvrdi da se sprema smena Vladimira Orlića

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) našla se proteklih meseci na meti kritika predsednika Aleksandra Vučića usled višemesečne društveno-političke krize u Srbiji.

Kako stoje stvari, na čelo BIA mogao bi doći bivši premijer i aktuelni predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, piše Danas. Informaciju da će Miloš Vučević potencijalno postati novi direktor BIA juče je izneo predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević. Milivojević za Danas kaže da u bezbednosnom sektoru još uvek ima ljudi koji su odani svojoj zakletvi koju su nad Ustavom Srbije dali Republici Srbiji. „Ti časni ljudi se nisu zakleli nad mafijaškim
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Da li Miloš Vučević dolazi na čelo BIA? "Lojaliste menjaju superlojalistima"

Da li Miloš Vučević dolazi na čelo BIA? "Lojaliste menjaju superlojalistima"

N1 Info pre 40 minuta
„Lojaliste menjaju superlojalistima“: Da li Miloš Vučević dolazi na čelo BIA?

„Lojaliste menjaju superlojalistima“: Da li Miloš Vučević dolazi na čelo BIA?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDemokratska strankaUstav SrbijeSrpska napredna strankaBIAMiloš Vučević

Društvo, najnovije vesti »

Mesarović: Složena situacija u Moravičkom okrugu, do kvarova na dalekovodu došlo zbog pada stabala

Mesarović: Složena situacija u Moravičkom okrugu, do kvarova na dalekovodu došlo zbog pada stabala

N1 Info pre 30 minuta
Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

Lakićević: Deca u saobraćaju ginu kao putnici u vozilu, roditelji im često ne vezuju pojas

N1 Info pre 10 minuta
10 dana besplatne rehabilitacije za penzionere - Evo koji su uslovi i do kada traje prijava

10 dana besplatne rehabilitacije za penzionere - Evo koji su uslovi i do kada traje prijava

Kamatica pre 25 minuta
RTS: Vanredna situacija i dalje na snazi u 11 opština, više od 6.000 domaćinstava bez struje

RTS: Vanredna situacija i dalje na snazi u 11 opština, više od 6.000 domaćinstava bez struje

Beta pre 5 minuta
Vanredna situacija u 11 opština – bez struje više od 6.000 domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

Vanredna situacija u 11 opština – bez struje više od 6.000 domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

RTS pre 0 minuta