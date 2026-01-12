„Vučević dolazi na čelo BIA“: Milivojević tvrdi da se sprema smena Vladimira Orlića

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) našla se proteklih meseci na meti kritika predsednika Aleksandra Vučića usled višemesečne društveno-političke krize u Srbiji.

Kako stoje stvari, na čelo BIA mogao bi doći bivši premijer i aktuelni predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, piše Danas. Informaciju da će Miloš Vučević potencijalno postati novi direktor BIA juče je izneo predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević. Milivojević za Danas kaže da u bezbednosnom sektoru još uvek ima ljudi koji su odani svojoj zakletvi koju su nad Ustavom Srbije dali Republici Srbiji. „Ti časni ljudi se nisu zakleli nad mafijaškim