Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL o mogućnosti kupovine kompanije NIS

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL o mogućnosti kupovine kompanije NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa najvišim rukovodstvom mađarskog MOL o mogućnosti kupovine kompanije NIS, saznaje RTS.

Kako saznaje RTS razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAK kao i značajnom potpisivanju međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske. Ostali detalji biće poznati naknadno. Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa
