Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

RTS pre 4 sati
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa najvišim rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a, saznaje RTS.

Kako saznajemo, razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAK-om kao i značajnom potpisivanju međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske. Ostali detalji biće poznati naknadno. Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Posle 100 dana sirova nafta sutra stiže u Srbiju: Ministarka energetike otkrila kad počinje da radi Rafinerija Pančevo

Posle 100 dana sirova nafta sutra stiže u Srbiju: Ministarka energetike otkrila kad počinje da radi Rafinerija Pančevo

Kurir pre 2 sata
Kraj jedne ere u Nemačkoj: 120 godina nestalo preko noći

Kraj jedne ere u Nemačkoj: 120 godina nestalo preko noći

B92 pre 2 sata
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Radio sto plus pre 3 sata
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Serbian News Media pre 3 sata
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Euronews pre 5 sati
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Biznis.rs pre 4 sati
Predsednik Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Predsednik Vučić razgovarao sa rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSPredsednik SrbijeOfficeMađarskaMOL

Politika, najnovije vesti »

U sredu nova sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 25 tačaka, među njima i predlozi Uglješe Mrdića

U sredu nova sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 25 tačaka, među njima i predlozi Uglješe Mrdića

Blic pre 14 minuta
Savremena politika: Srbija i dalje bez isplate sredstava iz Plana rasta EU

Savremena politika: Srbija i dalje bez isplate sredstava iz Plana rasta EU

N1 Info pre 9 minuta
Ana Brnabić otvorila 2026. novim lapsusom (VIDEO)

Ana Brnabić otvorila 2026. novim lapsusom (VIDEO)

Luftika pre 9 minuta
U sredu vanredna sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu i predlozi Uglješe Mrdića

U sredu vanredna sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu i predlozi Uglješe Mrdića

Telegraf pre 14 minuta
Vujo Ilić: "Vučić traži trenutak s najmanjim rizikom, pokušava da okrnji studentski pokret"

Vujo Ilić: "Vučić traži trenutak s najmanjim rizikom, pokušava da okrnji studentski pokret"

N1 Info pre 1 sat