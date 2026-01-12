Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Euronews pre 6 sati  |  Autor: FoNet
Vučić razgovarao sa rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa najvišim rukovodstvom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a, javlja RTS.

Kako saznaje RTS razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAK-om kao i značaju potpisisvanja međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske. Ostali detalji biće poznati nakandno. Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno
