Putevi Srbije: Vozači da budu na oprezu zbog očekivane kiše i poledice tokom noći

Javno komunalno špreduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, očekuje naoblačenje koje će noćas i u utorak ujutru na severu i zapadu Srbije usloviti slab sneg ili kišu koja će se lediti pri tlu.

Vozači se upozoravaju da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja, saopštili su iz "Puteva Srbije".