Večeras novo naoblačenje: Tokom noći i u utorak ujutru slab sneg ili slaba kiša

Republički hidrometeorološki zavod najavio je novo naoblačenje tokom večeri koje će se sa severa i zapada proširiti ka centralnim i istočnim predelima Srbije, kao i da se očekuje slab sneg ili kiša.

Kako je saopšteno iz RHMZ-a, padavine se očekuju tokom noći ka utorku i u utorak rano ujutro na severu i zapadu Srbije, naglašavajući da se slaba kiša može lediti na tlu. Prema najavi RHMZ-a, sutra ujutro će biti hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, dok će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od -11 do -3 stepeni, a najviša dnevna od 1 do 7 stepena. Ujutro i pre podne na severu i istoku