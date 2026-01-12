Studenti su zarazni

Emocije oblikuju percepciju: kada ljudi osećaju strah, vide neprijatelje. Kada osećaju radost ili solidarnost, vide mogućnosti. Zato protesti deluju veći od svog pukog broja – iako su i brojčano najveći u modernoj istoriji Srbije

Ljudske emocije nisu samo unutrašnja stanja – emocije su i zarazna stvar. I svi imamo iskustva sa tom zarazom. Na primer, kolektivnog smeha kada podelimo šalu ili ispričamo vic među prijateljima. Rastužimo se i mi kada nam supruga zaplače, odnosno čvrsto zagrlimo decu kada imaju loš dan. Osetimo tugu na sahrani, veselje na svadbi, i ponos kada „naši“ pobede u nekom loptanju. Možda i sa komšijama zajedno besnimo na gradsku vlast – ili sa studentima na sistem,