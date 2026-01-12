Studenti su zarazni

Radar pre 20 minuta  |  Aleksej Kišjuhas
Studenti su zarazni

Emocije oblikuju percepciju: kada ljudi osećaju strah, vide neprijatelje. Kada osećaju radost ili solidarnost, vide mogućnosti. Zato protesti deluju veći od svog pukog broja – iako su i brojčano najveći u modernoj istoriji Srbije

Ljudske emocije nisu samo unutrašnja stanja – emocije su i zarazna stvar. I svi imamo iskustva sa tom zarazom. Na primer, kolektivnog smeha kada podelimo šalu ili ispričamo vic među prijateljima. Rastužimo se i mi kada nam supruga zaplače, odnosno čvrsto zagrlimo decu kada imaju loš dan. Osetimo tugu na sahrani, veselje na svadbi, i ponos kada „naši“ pobede u nekom loptanju. Možda i sa komšijama zajedno besnimo na gradsku vlast – ili sa studentima na sistem,
Otvori na radar.rs

Radar »

Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Radar pre 20 minuta
Odmorište od nepogode

Odmorište od nepogode

Radar pre 20 minuta
Čameći u čekanju

Čameći u čekanju

Radar pre 20 minuta
Da je Tesla živ i da je podržao studente, režim bi ga se odrekao u sekundi

Da je Tesla živ i da je podržao studente, režim bi ga se odrekao u sekundi

Radar pre 24 sata
Lagano iščeznuće

Lagano iščeznuće

Radar pre 24 sata
Radar »

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za ponedeljak, 12. januar: Jutro hladno sa mrazom, tokom dana vedro

Vremenska prognoza za ponedeljak, 12. januar: Jutro hladno sa mrazom, tokom dana vedro

Beta pre 0 minuta
Studenti su zarazni

Studenti su zarazni

Radar pre 20 minuta
Brnabić: Manje od 9.000 domaćinstava u Srbiji još uvek bez struje

Brnabić: Manje od 9.000 domaćinstava u Srbiji još uvek bez struje

Danas pre 1 sat
(Video) Vatrogasac heroj! Meštani u selima opštine Vladimirci danima bili odsečeni od sveta: Miloš se potrudio da im olakša…

(Video) Vatrogasac heroj! Meštani u selima opštine Vladimirci danima bili odsečeni od sveta: Miloš se potrudio da im olakša zimu

Blic pre 55 minuta
Odbornik stranke SRCE: U toku vožnje ispao prozor sa gradskog autobusa u Novom Sadu

Odbornik stranke SRCE: U toku vožnje ispao prozor sa gradskog autobusa u Novom Sadu

Danas pre 1 sat