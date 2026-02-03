Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nakon dočeka uz Tompsona u Zagrebu: "Sve učestalije isticanje simbola iz Drugog svetskog rata u Hrvatskoj"

Blic pre 4 sati
Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nakon dočeka uz Tompsona u Zagrebu: "Sve učestalije isticanje simbola iz…
Srbija poziva na uzajamno uvažavanje i dijalog za stabilnost u regionu i rešavanje istorijskih pitanja Ističe se važnost suzbijanja govora mržnje i istorijskog revizionizma radi promovisanja tolerancije Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izrazilo je ozbiljnu zabrinutost povodom novih i sve učestalijih pojava isticanja simbola i poruka povezanih sa ideologijom iz perioda Drugog svetskog rata koja je prouzrokovala masovna stradanja srpskog, romskog i
