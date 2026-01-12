Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

Desetkovani povredama, košarkaši Denver nagetsa savladali su Milvoki bakse rezultatom 108:104 u NBA ligi.

Denver je meč odigrao bez važnih igrača, među kojima su Nikola Jokić, Džamal Mari Jonas Valančjunas i Kristijan Braun. Međutim, ipak su Nagetsi upisali važan trijumf. Tim Hardavej mlađi bio je najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok je Aron Gordon dodao 23. Pejton Votson je upisao 19 poena, osam skokova i šest asistencija, nastavivši dobru formu, pošto u poslednjih sedam mečeva beleži u proseku 23,7 poena i 6,9 skokova. Zik Nađi je ostvario prvi dabl-dabl