Vanredna situacija u 11 opština – bez struje nekoliko hiljada domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

Srbija i dalje pod snegom. Vanredna situacija na snazi je u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici. Bez struje više od 6.000 domaćinstava, pa se nastavlja sa radom na stabilizovanju snabdevanja električnom energijom. Posle veoma hladnog jutra, tokom dana se očekuje da temperatura u pojedinim mestima pređe u plus.

Predsednik Opštine Krupanj: Sve trafo stanice rade, nastavlja se sanacija kvarova na niskonaponskoj mreži U Opštini Krupanj na snazi je vanredna situacija. Prethodnih dana osim velikih snežnih nanosa, žitelji ove opštine imali su problema sa snabdevanjem električnom energijom i vodom. Mladen Stefanović, predsednik Opštine Krupanj rekao je za RTS da je šesti dan na snazi vanredna situacija u Krupnju i da se stanje u vezi sa snabdevanjem električnom energijom od