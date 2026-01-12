Vanredna situacija u 11 opština – bez struje nekoliko hiljada domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

RTS pre 3 minuta
Vanredna situacija u 11 opština – bez struje nekoliko hiljada domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

Srbija i dalje pod snegom. Vanredna situacija na snazi je u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici. Bez struje više od 6.000 domaćinstava, pa se nastavlja sa radom na stabilizovanju snabdevanja električnom energijom. Posle veoma hladnog jutra, tokom dana se očekuje da temperatura u pojedinim mestima pređe u plus.

Predsednik Opštine Krupanj: Sve trafo stanice rade, nastavlja se sanacija kvarova na niskonaponskoj mreži U Opštini Krupanj na snazi je vanredna situacija. Prethodnih dana osim velikih snežnih nanosa, žitelji ove opštine imali su problema sa snabdevanjem električnom energijom i vodom. Mladen Stefanović, predsednik Opštine Krupanj rekao je za RTS da je šesti dan na snazi vanredna situacija u Krupnju i da se stanje u vezi sa snabdevanjem električnom energijom od
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Cela Srbija i dalje okovana snegom i ledom, temperatura u minusu, bez struje 9.000 domaćinstava

Cela Srbija i dalje okovana snegom i ledom, temperatura u minusu, bez struje 9.000 domaćinstava

N1 Info pre 28 minuta
Vreme u Srbiji: Vanredno u 11 opština, u podne sednica štaba za vanredne situacije

Vreme u Srbiji: Vanredno u 11 opština, u podne sednica štaba za vanredne situacije

Vreme pre 38 minuta
Ledeni talas još uvek nije iza nas, a šta nas očekuje u narednim danima?

Ledeni talas još uvek nije iza nas, a šta nas očekuje u narednim danima?

Euronews pre 43 minuta
Srbija osvanula u debelom minusu, vanredno u 11 opština: Bez struje nekoliko hiljada domaćinstava

Srbija osvanula u debelom minusu, vanredno u 11 opština: Bez struje nekoliko hiljada domaćinstava

Telegraf pre 48 minuta
(Video) Vatrogasac heroj! Meštani u selima opštine Vladimirci danima bili odsečeni od sveta: Miloš se potrudio da im olakša…

(Video) Vatrogasac heroj! Meštani u selima opštine Vladimirci danima bili odsečeni od sveta: Miloš se potrudio da im olakša zimu

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMajdanpekSjenicaZvornikIvanjicaKopaonikMladenovacLazarevacKikindaPrijepoljeValjevoLoznicaSnegvanredna situacijaKrupanjLučaniMali Zvornik

Društvo, najnovije vesti »

Vanredna situacija u 11 opština – bez struje nekoliko hiljada domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

Vanredna situacija u 11 opština – bez struje nekoliko hiljada domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

RTS pre 3 minuta
Cela Srbija i dalje okovana snegom i ledom, temperatura u minusu, bez struje 9.000 domaćinstava

Cela Srbija i dalje okovana snegom i ledom, temperatura u minusu, bez struje 9.000 domaćinstava

N1 Info pre 28 minuta
„Lojaliste menjaju superlojalistima“: Da li Miloš Vučević dolazi na čelo BIA?

„Lojaliste menjaju superlojalistima“: Da li Miloš Vučević dolazi na čelo BIA?

Danas pre 48 minuta
U Srbiji hladno i pretežno vedro, uveče moguć sneg i kiša: Najviša temperatura do tri stepena

U Srbiji hladno i pretežno vedro, uveče moguć sneg i kiša: Najviša temperatura do tri stepena

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Vreme u Srbiji: Vanredno u 11 opština, u podne sednica štaba za vanredne situacije

Vreme u Srbiji: Vanredno u 11 opština, u podne sednica štaba za vanredne situacije

Vreme pre 38 minuta