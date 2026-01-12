Vanredna situacija u 11 opština – bez struje više od 6.000 domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

Vanredna situacija u 11 opština – bez struje više od 6.000 domaćinstava, radi se na stabilizaciji snabdevanja

Srbija je i dalje pod snegom. Vanredna situacija na snazi je u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici. Bez struje više od 6.000 domaćinstava, pa se nastavlja rad na stabilizaciji snabdevanja električnom energijom. Posle veoma hladnog jutra, tokom dana se očekuje da temperatura u pojedinim mestima pređe u plus.

Srbijavode: Proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi kod Vranja Vanredna odbrana od poplava proglašena je na Južnoj Moravi kod Vranja usled brzog porasta vodostaja, objavilo je JVP "Srbijavode". U nedelju u popodnevnim satima došlo je do izlivanja Južne Morave kod Ćukovca, na nebranjenoj strani reke, saopšteno je iz "Srbijavoda". Kako se navodi, sve ekipe JVP "Srbijavode" i nadležnog vodoprivrednog preduzeća su na terenu i spremni da intervenišu,
