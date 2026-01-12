Vanredna situacija u 10 opština, hidrološka situacija povoljna, ne očekuju se poplave, struju nema 0,35 odsto potrošača

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug, RTV
BEOGRAD, VALJEVO, LOZNICA - Na vanrednoj sednica Republičkog štaba za vanredne situacije danas su usvojeni zaključci kojima su definisane dalje aktivnosti nadležnih službi u cilju umanjenja posledica hladnog talasa, a kojima se predviđa obezbeđivanje kontinuiranog snabdevanja električnom energijom, održavanje prohodnosti puteva, kao i popis i nadoknada štete građanima u jedinicama lokalne samouprave u kojima je na snazi vanredna situacija.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić je izjavio da je vanredna situacija zbog vremenskih neprilika proglašena u 10 jedinica lokalne samouprave na celoj ili delu teritorije zbog problema u snabdevanju električnom energijom i neprohodnosti puteva. Čaušić je rekao da je vanredna situacija proglašena u Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Sjenici, a da je ukinuta u Vladimircima. "Ministarstvo unutrašnjih
RTS pre 7 minuta
RTV pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
NIN pre 1 sat
Newsmax Balkans pre 3 sata
Telegraf pre 3 sata
N1 Info pre 7 minuta
RTV pre 32 minuta
RTV pre 17 minuta
RTV pre 7 minuta
Blic pre 7 minuta