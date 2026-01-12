Vlada obezbedila pomoć za Ivanjicu i Mačvanski okrug iz robnih rezervi

BEOGRAD - Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči prehrambene proizvode Crvenom krstu Ivanjice i Mačvanskom upravnom okrugu, radi pomoći stanovništvu pogođenom vanrednom situacijom usled obilnih snežnih padavina, a na osnovu zahteva dostavljenih Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, reč je o isporuci brašna, ulja, šećera, soli, testenine, pirinča, konzervirane hrane i drugih životnih namirnica neophodnih za pomoć ugroženom stanovništvu. Vlada Srbije je tim zaključkom, kako je navedeno, još jednom potvrdila opredeljenost da u vanrednim okolnostima brzo i efikasno reaguje kako bi se građani snabdeli neophodnim namirnicama. Na sednici su razmatrani izveštaji o radu nadležnih organa i institucija, kao i