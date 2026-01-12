Vlada obezbedila pomoć za Ivanjicu i Mačvanski okrug iz robnih rezervi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vlada obezbedila pomoć za Ivanjicu i Mačvanski okrug iz robnih rezervi

BEOGRAD - Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči prehrambene proizvode Crvenom krstu Ivanjice i Mačvanskom upravnom okrugu, radi pomoći stanovništvu pogođenom vanrednom situacijom usled obilnih snežnih padavina, a na osnovu zahteva dostavljenih Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, reč je o isporuci brašna, ulja, šećera, soli, testenine, pirinča, konzervirane hrane i drugih životnih namirnica neophodnih za pomoć ugroženom stanovništvu. Vlada Srbije je tim zaključkom, kako je navedeno, još jednom potvrdila opredeljenost da u vanrednim okolnostima brzo i efikasno reaguje kako bi se građani snabdeli neophodnim namirnicama. Na sednici su razmatrani izveštaji o radu nadležnih organa i institucija, kao i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

N1 Info pre 11 minuta
Vanredna situacija u 10 opština, premijer Macut obilazi ugrožena područja

Vanredna situacija u 10 opština, premijer Macut obilazi ugrožena područja

RTS pre 11 minuta
Ministarstvo prosvete: Formiran tim za praćenje situacije na terenu

Ministarstvo prosvete: Formiran tim za praćenje situacije na terenu

Radio 021 pre 1 sat
Vlada obezbedila pomoć za Ivanjicu i Mačvanski okrug iz robnih rezervi

Vlada obezbedila pomoć za Ivanjicu i Mačvanski okrug iz robnih rezervi

Euronews pre 55 minuta
Vlada isporučuje pomoć u prehrambenim proizvodima Ivanjici i Mačvanskom okrugu zbog snega

Vlada isporučuje pomoć u prehrambenim proizvodima Ivanjici i Mačvanskom okrugu zbog snega

Nova pre 1 sat
Ministarstvo prosvete: Formiran tim za praćenje vremenskih uslova, bezbednost đaka prioritet

Ministarstvo prosvete: Formiran tim za praćenje vremenskih uslova, bezbednost đaka prioritet

N1 Info pre 2 sata
Zasedao štab za vanredne situacije: Nadoknada štete građanima u deset gradova i opština, bez struje 13.603 potrošača

Zasedao štab za vanredne situacije: Nadoknada štete građanima u deset gradova i opština, bez struje 13.603 potrošača

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeIvanjicavanredna situacija

Društvo, najnovije vesti »

Deo đaka Jovine gimnazije u bojkotu, roditelji tvrde da direktor od profesora traži spisak učenika u protestu

Deo đaka Jovine gimnazije u bojkotu, roditelji tvrde da direktor od profesora traži spisak učenika u protestu

Danas pre 31 minuta
Vlada Srbije: Pomoć u hrani Ivanjici i Mačvanskom okrugu zbog snega

Vlada Srbije: Pomoć u hrani Ivanjici i Mačvanskom okrugu zbog snega

Danas pre 21 minuta
(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

(BLOG) Usvojen zaključak na sednici Republičkog štaba, ukinuta vanredna situacija u Vladimircima

N1 Info pre 11 minuta
Đurić sa Kapetanovićem: U 2026. godini regionalna saradnja je važnija nego ikad

Đurić sa Kapetanovićem: U 2026. godini regionalna saradnja je važnija nego ikad

RTV pre 11 minuta
FOTO, VIDEO: Protestni skup ispred Jovine gimnazije

FOTO, VIDEO: Protestni skup ispred Jovine gimnazije

Radio 021 pre 11 minuta