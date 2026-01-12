Vučić stigao u Abu Dabi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Abu Dabi, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

Njega je na aerodromu očekao predsednik Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan. „Naši prijatelji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji, koja će dati pun doprinos vrednostima koje je u svojim strateškim inicijativama postavio iskreni prijatelj naše Srbije, predsednik Mohamed bin Zajed“, napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram. On je dodao da se raduje susretu s Bin Zajedom, i zahvalio mu na pozivu da učestvuje u