Vučić stigao u Abu Dabi (VIDEO)

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Vučić stigao u Abu Dabi (VIDEO)

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, objavio je na društvenim mrežama da je stigao u Abu Dabi, uz video sa dočeka.

Vučić je stigao u Ujedinjene Arapske Emirate, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026. Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) „Radujem se susretu sa prijateljem Mohamedom Bin Zajedom zahvalan što me je pozvao da učestvujem na jednom od najvećih globalnih skupova u oblasti održivog razvoja, koji nosi poruku zajedničke odgovornosti za budućnost naše planete. Želim da i naša Srbija bude poput ove prelepe zemlje – uvek bezbedna,
