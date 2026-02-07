Nedeljkov (CRTA): „Vlast izbegava izbore jer se više ne oseća nepobedivo,totalna moć SNS je prošlost“

Programski direktor Crte Raša Nedeljkov izjavio je da „toliko izbegavanje da se raspišu vanredni izbori, a do juče su i bezrazložno raspisivani, govori o tome da se vlast više ne oseća nepobedivo“. „Jasni su indikatori da je doba totalne moći Srpske napredne stranke (SNS) prošlo“, rekao je Nedeljkov u intervjuu za današnji list Nova, pominjući rezultate lokalnih izbora. Ocenio je da izborni uslovi nisu bolji i da do izbornog dana možda budu još gori, ali da je