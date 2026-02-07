Nedeljkov (Crta): Totalna moć SNS-a je prošlost, promene moguće uprkos izbornim uslovima

Radio 021 pre 56 minuta  |  Beta
Nedeljkov (Crta): Totalna moć SNS-a je prošlost, promene moguće uprkos izbornim uslovima

Programski direktor Crte Raša Nedeljkov izjavio je da je očigledno da se vlast više ne oseća nepobedivo i da zato izbegava raspisivanje vanrednih izbora.

Podsetio je da su u prošlosti izbori raspisavani i bez mnogo razloga. "Jasni su indikatori da je doba totalne moći Srpske napredne stranke (SNS) prošlo", rekao je Nedeljkov u intervjuu za današnji list Nova, pominjući rezultate lokalnih izbora. Ocenio je da izborni uslovi nisu bolji i da do izbornog dana možda budu još gori. Međutim, raspoloženje među građanima je takvo da su, uz ogromnu mobilizaciju i ozbiljne pripremu za kontrolu izbora, promene moguće. "Ne zbog
