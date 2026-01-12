Fotografkinji Maji Medić uručena nagrada “Nebojša Popović”

Fotografkinji Maji Medić uručena večeras je u Dvorani Kulturnog centra Beograda uručena nagrada “Nebojša Popović” za 2025. godinu za doprinos promociji i kritičkom promišljanju filmske umetnosti i kulture.

Pre svečanog uručenja, Medić je izjavila za Tanjug da je vest o nagradi izuzetno obradovala jer je, kako kaže, čast biti među lauretima. “Nagrada je posebna jer je sveobuhvatna, prepoznaje rad koji ide šire od jednog konkretnog uspeha ili projekta, nego za celokupan rad. Vrlo je ohrabrujuća i pokazuje da ima smisla to što radimo”, rekla je Medić dodavši da je veliko zadovoljstvo primiti nagradu sa imenom “predivnog čoveka i filmskog kritičara” i autora uz čije