Predsednik Opštine Knić: Početak gradnje Gružanskog koridora možda i pre kraja 2026.

Predsednik Opštine Knić Srećko Ilić izjavio je da bi izgradnja Gružanskog koridora mogla da počne i pre kraja 2026. godine.

Ilić je istakao da je država krenula u pregovore da se sa izgradnjom Gružanskog koridora krene i pre nego što bude završena severna obilaznica. "Prvo se očekuje završetak Severne obilaznice, pa nastavak Gružanskog koridora, ali je država krenula već u proces određenih pregovora da i pre završetka severne obilaznice, možda do kraja 2026. godine, krene izgradnja Gružanskog koridora", rekao je on gostujući u emisiji Epicentar na televiziji RTK. Vlada Srbije je u junu