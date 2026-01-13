Dronovima pogođena četiri naftna tankera u Rusiji

 Četiri naftna tankera kojima upravljaju grčke kompanije pogođena su danas neidentifikovanim dronovima dok su plovila Crnim morem ka terminalu Konzorcijuma Kaspijskog naftovoda (CPC) uz rusku obalu, javlja Rojters.

Trenutno nije jasno ko stoji iza napada dronovima. Ukrajina se još nije oglasila ovim povodom, dok je CPC odbio da komentariše incident.

Ukrajinci su dronom 29. novembra pogodili jedan od tri glavna priveza CPC-a u blizini luke Novorosijsk, što je dovelo do smanjenja izvoza nafte i proizvodnje u Kazahstanu.

Proizvodnja nafte i gasa u Kazahstanu pala je za 35 odsto u periodu od 1. do 12. januara, rekao je izvor upoznat sa podacima, uglavnom zbog ograničenja izvoza preko terminala u Crnom moru.

Ministarstvo energetike Kazahstana saopštilo je danas da CPC nastavlja izvoz nafte preko jednog priveza.

