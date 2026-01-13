Gradonačelnica Loznice: Ukinuta vanredna situacija, pripravnost zbog mogućih poplava

Beta pre 44 minuta

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić saopštila je da je danas ukinuta vanredna situacija na teritoriji tog grada, na osnovu, kako je navela, procene rizika i analize stanja na terenu, posle održane 11. sednice Gradskog štaba za vanredne situacije.

"Zahvaljujući timskom radu lokalnih i republičkih službi, ljudima iz Elektroduistribucije, Elektromreže, 'Srbijašuma', 'Srbijavoda', a pre svega elektromonterima, svi kvarovi su otklonjeni i danas svi građani imaju struju izuzev pojedinačnih kvarova koje prijavljuju, a ekipe odlaze na teren i otklanjaju ih", rekla je ona za televiziju Pink.

Dodala je da su svi timovi za zaštitu i spasavanje od poplava stavljeni u stanje pripravnosti i predostrožnosti zbog najavljenih visokih temperatura i mogućeg naglog otapanja snega.

"Imali smo izlivanje Drine u nebranjenom delu zbog obilnih padavina u jugozapadnom delu Srbije i Crnoj Gori. Tu su preduzete sve neophodne mere i nismo imali velikih problema. Bilo je u prvim danima zbog nestanka struje problema sa vodosnabdevanjem, ali su svi kvarovi rešavani u rekordnom roku, a gde je bilo potrebno korišćeni su agregati", kazala je Lukić.

Vanredna situacija na teritoriji grada Loznice je uvedena 5. januara, kao i na celoj teritoriji Valjeva, opštinama Osečina, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, Majdanpek, Sjenica i na delu teritorije opštine Prijepolje.

