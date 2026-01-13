Gradonačelnica Loznice: Ukinuta vanredna situacija, pripravnost zbog mogućih poplava

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić saopštila je da je danas ukinuta vanredna situacija na teritoriji tog grada, na osnovu, kako je navela, procene rizika i analize stanja na terenu, posle održane 11. sednice Gradskog štaba za vanredne situacije.

"Zahvaljujući timskom radu lokalnih i republičkih službi, ljudima iz Elektroduistribucije, Elektromreže, 'Srbijašuma', 'Srbijavoda', a pre svega elektromonterima, svi kvarovi su otklonjeni i danas svi građani imaju struju izuzev pojedinačnih kvarova koje prijavljuju, a ekipe odlaze na teren i otklanjaju ih", rekla je ona za televiziju Pink.

Dodala je da su svi timovi za zaštitu i spasavanje od poplava stavljeni u stanje pripravnosti i predostrožnosti zbog najavljenih visokih temperatura i mogućeg naglog otapanja snega.

"Imali smo izlivanje Drine u nebranjenom delu zbog obilnih padavina u jugozapadnom delu Srbije i Crnoj Gori. Tu su preduzete sve neophodne mere i nismo imali velikih problema. Bilo je u prvim danima zbog nestanka struje problema sa vodosnabdevanjem, ali su svi kvarovi rešavani u rekordnom roku, a gde je bilo potrebno korišćeni su agregati", kazala je Lukić.

Vanredna situacija na teritoriji grada Loznice je uvedena 5. januara, kao i na celoj teritoriji Valjeva, opštinama Osečina, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, Majdanpek, Sjenica i na delu teritorije opštine Prijepolje.

Ključne reči

Loznicavanredna situacijapoplave

