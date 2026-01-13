Grbović (PSG): Opozicija će dočekati predstavnike institucija EU, Vučić nije lice Srbije

Beta pre 1 sat

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je danas, komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa delegacijom Evropskog parlamenta koja krajem januara dolazi u Beograd, da to nije lice Srbije i da će predstavnike evropskih institucija dočekati poslanici opozicionih političkih stranaka.

"Verujem da će i drugi akteri prepoznati priliku da pokažu razliku u odnosu na režim i ono što je još važnije - da postoji alternativa koja će im biti pouzdan partner", napisao je Grbović na društvenoj mreži Iks (X).

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da ne želi da se sastane sa predstavnicima delegacije Evropskog parlamenta (EP) zato što "dolaze nepozvani" u Beograd, dodajući da neće biti u Srbiji kada evroparlamentarci dođu pošto ima obaveze koje su ranije ugovorene, ali da se svakako ne bi sastajao sa njima.

"Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se da će da dođu u Beograd i nisu nas pitali niti su nas obavestili. Mi ih nismo zvali. Dolaze nepozvani (...) Ja imam zakazane druge obaveze u Davosu. Ne izbegavam ih, ali i da sam u Beogradu, ne bih se sreo sa njima", rekao je Vučić.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić takođe je izjavila da delegacija Evropskog parlamenta dolazi bez poziva, te da se ona neće sastati sa njima pošto će tada biti u Estoniji.

Misija Evropskog parlamenta biće u Beogradu od 22. do 24. januara da bi, kako navodi, ispitala stanje demokratije u Srbiji.

(Beta, 13.01.2026)

