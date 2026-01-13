Vučić: Delegacija EP dolazi u Beograd nepozvana, neću da se sretnem s njima

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da ne želi da se sastane sa predstavnicima delegacije Evropskog parlamenta (EP) zato što "dolaze nepozvani" u Beograd.

On je kazao novinarima tokom posete Abu Dabiju da neće biti u Srbiji kada evroparlamentarci dođu pošto ima obaveze koje su ranije ugovorene, ali da se svakako ne bi sastajao sa njima.

"Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se da će da dođu u Beograd i nisu nas pitali niti su nas obavestili. Mi ih nismo zvali. Dolaze nepozvani (...) Ja imam zakazane druge obaveze u Davosu. Ne izbegavam ih, ali i da sam u Beogradu, ne bih se sreo sa njima", rekao je Vučić.

Kazao je da želi da se sastaje samo sa ljudima koji žele dobro Srbiji i da će to činiti u Davosu.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić je izjavila juče da delegacija Evropskog parlamenta dolazi bez poziva, te da se ona neće sastati sa njima pošto će tada biti u Estoniji.

Misija Evropskog parlamenta će biti u Beogradu od 22. do 24. januara, a Vučić će tada boraviti na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da očekuje da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana da dostave obavezujući deo ugovora u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

On je rekao novinarima u Abu Dabiju, gde boravi povodom Nedelje održivosti, da se nada da će pregovarači do februara ili marta postići konačni dogovor i da će Srbija nastaviti nesmetano da se snabdeva naftom.

Ocenio je da će veštačka inteligencija doneti novu najvažniju revoluciju u svetu, ali da je neophodno obezbediti energetske izvore neophodnu za taj poduhvat.

Po njegovim rečima, Srbija je 39. u svetu prema indeksu veštačke inteligencije, ali lako može da izgubi tu prednost.

"Samo za šest meseci nerada je dovoljno da zaostnemo i padnemo na 70. mesto. Moramo da radimo naporno i učimo mnogo", kazao je Vučić.

Rekao je da će rukovodstvo Srbije nastojati da pronađe što više različitih izvora energije i da će se fokusirati na obnovljive izvore i razmotriti male nuklearne elektrane.

Najavio je da će se sutra sastati sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Šeikom Mohamedom bin Zajedom.

Vučić nakon otvaranja Nedelje održivosti istakao politički značaj veštačke inteligencije i energije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas, nakon otvaranja Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju istakao politički značaj veštačke inteligencije i energije koja će nam biti neophodna u narednom periodu.

"Danas svi vide da dolazi novo doba, da dolazi najvažnija revolucija do sada u svetu, a to je revolucija koju donosi veštačka inteligencija", rekao je Vučić novinarima.

On je dodao da Srbija, kao država, mora da napravi birokratski okvir bude takav da podstiče razvoj veštačke inteligencije, ali da podstiče i sigurnost kod ljudi da neće ostati bez posla.

"Moramo da se otvorimo prema svim izvorima energije. da ne zatvorimo ono što imamo uglja, smanjujemo ali ne zatvaramo, da gradimo nove sisteme za balansiranje energije, do svega onoga što mora da dolazi sa baterijama, solar, vetar, obnovljivih izvora energije, da gledamo šta ćemo da radimo sa malim nuklearnim reaktorima", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Nedelja održivosti je dobra prilika da sa kompanija iz UAE nastavimo da radimo i sa nekim drugim kompanijama počnemo da radimo.

Vučić je zahvalio predsedniku UAE Mohamedu Bin Zajedu na gostoprimstvu, posebno zbog situacije sa NIS-om.

"Nadam se u narednim danima još nekim dobrim vestima po tom pitanju'', rekao je Vučić.

Vučić: Srbija u Abu Dabiju želi da pokaže spremnost za doprinos ciljevima održivosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija na Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju želi da pokaže spremnost za veliki doprinos ciljevima održivosti, kao i da se poveže sa što više partnera, investitora i inovatora.

"Zato ćemo u narednim danima nastaviti da vodimo konkretne razgovore sa institucijama, kompanijama i fondovima, kako bi se potencijal što pre pretvorio u investicije, a investicije u sigurniju energiju, brži rast i bolji životni standard svih građana Srbije", naveo je Vučić na Instagramu.

On je izrazio zahvalnost predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedu Bin Zajedu na izuzetnoj prilici za Srbiju, koja svojim prisustvom pokazuje iskrenu posvećenost i podršku vrednostima koje već sada preoblikuju izazovnu realnost naše planete.

"Legat porodice Bin Zajed jedan je od onih koji menjaju lice čovečanstva, donoseći boljitak onima o kojima gotovo niko ne vodi računa, u krajevima sveta koje su skoro svi zaboravili, dok istovremeno brine o generacijama koje dolaze i kojima želimo da ostavimo svet održive budućnosti", napisao je Vučić.

(Beta, 13.01.2026)