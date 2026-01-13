Brnabić o poseti delegacije EP: "Pravda za ćaci pčele, puna istina za evroparlamentarce" (video)

Predsednik Srbije je izjavio da delegacija EP dolazi bez konsultacija sa državnim institucijama Poseta delegacije EP zakazana je za 22. januar, dok predsednica Skupštine neće biti prisutna zbog ranijih obaveza Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je "jedina histerija u vezi sa posetom evroparlamentaraca Srbiji - histerija u redovima blokadera iz bivše vlasti". Brnabićeva je, reagujući na saopštenje Stranke slobode i pravde (SSP) u