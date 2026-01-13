Poznato kada Srbija nastupa na Evroviziji 2026: Održan žreb u Beču, ovo je konačan spisak

Srbija će se takmičiti u prvom polufinalu, zajedno sa 16 drugih zemalja.

Pet zemalja, uključujući Španiju i Irsku, odlučilo je da bojkotuje događaj zbog političkih razloga. U Beču je večeras u 19 časova održan žreb za jubilarnu 70. Pesmu Evrovizije, čime je zvanično određen raspored zemalja po polufinalnim grupama. Iako Srbija još uvek nije izabrala svog predstavnika, sada je poznato da će se naša zemlja za plasman u veliko finale boriti tokom prve polufinalne večeri. Delegacije zemalja učesnica saznale su termine svojih nastupa, dok će