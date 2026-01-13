"Srce mi je puno dok gledam najlepšu trobojku" Vučić čestitao Srpsku Novu godinu iz Abu Dabija (video)

Blic pre 1 sat
"Srce mi je puno dok gledam najlepšu trobojku" Vučić čestitao Srpsku Novu godinu iz Abu Dabija (video)

On je iskoristio priliku da izrazi zahvalnost UAE na posebnoj podršci tokom obeležavanja praznika Vučić je prisustvovao otvaranju Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju, gde je izrazio posvećenost Srbije ciljevima održivosti.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži "Instagram" i tim povodom čestitao Srpsku Novu godinu. Kako je Vučić istakao, svako slavlje je lepše kada se podeli sa prijateljima. - Pa je tako i ova proslava Srpske Nove godine posebna. Zahvalan sam UAE na tome što su nam na najlepši način čestitali praznik. Iako sam daleko od naše Srbije, srce mi je večeras puno dok gledam najlepšu trobojku na svetu. Hvala vam još jednom, dragi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srećna Srpska nova godina na kuli u Abu Dabija, Vučić: UAE čestitala na najlepši način (VIDEO)

Srećna Srpska nova godina na kuli u Abu Dabija, Vučić: UAE čestitala na najlepši način (VIDEO)

RTV pre 1 sat
Srpska trobojka zasijala u Abu Dabiju: UAE čestitali pravoslavnu Novu godinu, oglasio se Vučić

Srpska trobojka zasijala u Abu Dabiju: UAE čestitali pravoslavnu Novu godinu, oglasio se Vučić

Euronews pre 56 minuta
Srećna Srpska nova godina na kuli u Abu Dabiju Vučić: UAE čestitala na najlepši način

Srećna Srpska nova godina na kuli u Abu Dabiju Vučić: UAE čestitala na najlepši način

RTS pre 51 minuta
Đilas (SSP): NIS-ove rezerve na izmaku, narednih dana snabdevaće samo prioritetne potrošače

Đilas (SSP): NIS-ove rezerve na izmaku, narednih dana snabdevaće samo prioritetne potrošače

Serbian News Media pre 46 minuta
Vučić: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Vučić: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

RTS pre 1 sat
Rodić i Vlaović o aktuelnim temama: Da li je na vidiku rešenje za NIS i kakav je uticaj dešavanja u Iranu na naš region?

Rodić i Vlaović o aktuelnim temama: Da li je na vidiku rešenje za NIS i kakav je uticaj dešavanja u Iranu na naš region?

Euronews pre 1 sat
Vučić: Srbija mora više da ulaže u AI i energiju

Vučić: Srbija mora više da ulaže u AI i energiju

Bloomberg Adria pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Fondacija Slavko Ćuruvija: Presuda je samo simbolički zaključak, sada je na potezu Visoki savet sudstva

Fondacija Slavko Ćuruvija: Presuda je samo simbolički zaključak, sada je na potezu Visoki savet sudstva

Cenzolovka pre 26 minuta
Četiri miliona dolara za javne toalete u Njujorku

Četiri miliona dolara za javne toalete u Njujorku

Mašina pre 7 minuta
Da li bi novinari trebalo da budu superheroji našeg vremena?

Da li bi novinari trebalo da budu superheroji našeg vremena?

Cenzolovka pre 41 minuta
ANEM alarm: Botovski napadi na Instagram naloge medija prijavljeni tužilaštvu

ANEM alarm: Botovski napadi na Instagram naloge medija prijavljeni tužilaštvu

Cenzolovka pre 36 minuta
Istraživanje Rojtersovog instituta: Influenseri sve češće preuzimaju ulogu medija

Istraživanje Rojtersovog instituta: Influenseri sve češće preuzimaju ulogu medija

Cenzolovka pre 31 minuta