Pobeda Međedovića u Oklendu

Danas pre 2 sata  |  V. R.
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala turinira u Oklendu pobedom nad Aleksandrom Kovačevićem rezultatom 6:4, 3:6, 7:6(2).

Međedović je slavio nakon sat i 53 minuta tenisa u meču u kojem je viđeno ukupno dva brejka. U prvom setu je srpski igrač oduzeo servis rivalu u drugom gemu meča i tu prednost je održavao do kraja seta, dok je u drugom setu viđen isti scenario, ali u korist Amerikanca srpskog porekla, koji je dobio drugi deo igre sa 6:3. Treći set je doneo veliku borbu, obojica su spasili po jednu brejk loptu, a Međedović je slavio u taj-brejku sa 7:2. U borbi za četvrtfinale
