Protest ispred Jovine gimnazije: Novosađani podržali zahteve učenika

Danas pre 4 sati  |  Beta
Veliki broj Novosađana odazvao se na poziv učenika Jovine gimnazije koji su večeras organizovali protest ispred te škole zbog toga što su im uskraćene informacije o bezbednosti zgrade i vraćanju na nastavu u njoj.

Deo učenika Jovine gimnazije u Novom Sadu stupio je večeras u višednevni bojkot, do kraja nedelje, ističući dva zahteva – da se dostavi dokumentacija koja će pokazati da je zgrada škole bezbedna za upotrebu i da konačnu počnu da pohađaju nastavu u svojoj školi. Na ogradi škole ispisali su poruke „Nema pravde, nema škole“, „Hoćemo bezbednu školu i pravo na obrazovanje“, „Nema kičme, nema škole“… Oni tvrde da ih direktor Radivoje P. Stojković targetira i traži da se
