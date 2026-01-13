Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana da dostave obavezujući deo ugovora u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

On je rekao novinarima u Abu Dabiju, gde boravi povodom Nedelje održivosti, da se nada da će pregovarači do februara ili marta postići konačni dogovor i da će Srbija nastaviti nesmetano da se snabdeva naftom. Ocenio je da će veštačka inteligencija doneti novu najvažniju revoluciju u svetu, ali da je neophodno obezbediti energetske izvore neophodnu za taj poduhvat. Prema njegovim rečima, Srbija je 39. u svetu prema indeksu veštačke inteligencije, ali lako može da