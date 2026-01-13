Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Danas pre 13 minuta  |  Beta
Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana da dostave obavezujući deo ugovora u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

On je rekao novinarima u Abu Dabiju, gde boravi povodom Nedelje održivosti, da se nada da će pregovarači do februara ili marta postići konačni dogovor i da će Srbija nastaviti nesmetano da se snabdeva naftom. Ocenio je da će veštačka inteligencija doneti novu najvažniju revoluciju u svetu, ali da je neophodno obezbediti energetske izvore neophodnu za taj poduhvat. Prema njegovim rečima, Srbija je 39. u svetu prema indeksu veštačke inteligencije, ali lako može da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Nedeljnik pre 3 minuta
Mol ili Arapi? Vučić: I jedni i drugi, nadam se prvo produženju licence!

Mol ili Arapi? Vučić: I jedni i drugi, nadam se prvo produženju licence!

Blic pre 3 minuta
Vučić: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Vučić: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

RTS pre 3 minuta
Vučić: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Vučić: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

NIN pre 28 minuta
Vučić: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Vučić: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Euronews pre 27 minuta
Vučić: Očekujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac NIS-a

Vučić: Očekujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac NIS-a

Radio 021 pre 8 minuta
"Za dva, tri dana verujem da ćete znati ko će otkupiti": Oglasio se Vučić o kupcu ruskog udela u NIS-u

"Za dva, tri dana verujem da ćete znati ko će otkupiti": Oglasio se Vučić o kupcu ruskog udela u NIS-u

Mondo pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijenafta

Društvo, najnovije vesti »

Ogled(anje): Prvi sneg i "spuštene pantalone" komunalaca

Ogled(anje): Prvi sneg i "spuštene pantalone" komunalaca

Radio 021 pre 3 minuta
Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Vučić: Očekujem da će Mađari i Rusi u naredna dva-tri dana dostaviti obavezujući deo ugovora o NIS

Nedeljnik pre 3 minuta
Mol ili Arapi? Vučić: I jedni i drugi, nadam se prvo produženju licence!

Mol ili Arapi? Vučić: I jedni i drugi, nadam se prvo produženju licence!

Blic pre 3 minuta
BBC traži da se odbaci Trampova tužba

BBC traži da se odbaci Trampova tužba

Radio 021 pre 3 minuta
Vučić: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Vučić: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

RTS pre 3 minuta