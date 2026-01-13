Večeras doček pravoslavne, srpske Nove godine: Praznik se proslavlja i u drugim zemljama

Euronews pre 36 minuta  |  Autor: Tanjug
Srpska pravoslavna crkva i druge crkve koje poštuju julijanski kalendar, obeležavaju u ponoć početak 2026. godine, a širom Srbije organizuje se doček.

Pravoslavna Nova godina, poznata kao julijanska Nova godina, u Beogradu će biti obeležena molebanom u Hramu Svetog Save, koji će biti služen pred ponoć, kao i u Beogradu na vodi vatrometom, igrom dronova i laserskim efektima. Srpska Nova godina se proslavlja 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, BiH (Republika Srpska), Severnoj Makedoniji kao i u pravoslavnim delovima Hrvatske, a tog datuma je 1. januar po julijanskom
