(Video) Rekli su mu: „Nikad nećeš uspeti“ – Danas Muzafer Čepeljac stoji na pobedničkom postolju

Muzafer Čepeljac, vlasnik BBK Warrior Gym-a iz Novog Pazara i sportista koji se oprobao u zahtevnim OCR (Obstacle Course Racing) trkama, bio je gost Marka Nikolića u podkastu „After with Nikolic Marko“.

Iako je razgovor snimljen prošle godine, epizoda je objavljena tek pre nekoliko dana ove godine. Čepeljac je u emisiji govorio o porodičnom životu, sportskim usponima, trenerskom radu, prvoj „traumi“ na OCR stazi, humanitarnim ciljevima, ali i o tome kako ne odustaje od snova. Na početku razgovora Čepeljac je predstavio svoj privatni život: rođen je u Novom Pazaru 2. septembra 1989. godine, a istakao je da je otac petoro dece – dve ćerke iz prvog braka i troje dece