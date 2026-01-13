Led u Novom Sadu oborio 653 građana za samo 12 dana

Luftika pre 3 sata
Led u Novom Sadu oborio 653 građana za samo 12 dana

Za prvih 12 dana januara u Novom Sadu pregledana su 653 građana zbog padova, uglavnom na ledu, a samo u ponedeljak Hitna pomoć je zbrinula 34 osobe.

Kako saznaje Razglas News, ponedeljak (12. januar) je bio toliko kritičan da su ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u jednom trenutku istovremeno intervenisale zbog čak deset padova. U Zavodu kažu da su prvog dana ove nedelje imali 34 intervencije zbog spontanih padova na ulici, i to uglavnom starijih građana. Radi se o prelomima i drugim povredama, a svi su prebačeni u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine. U ovoj ustanovi za Razglas News navode da imaju
