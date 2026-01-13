Penjaroja podelio katastrofalne vesti za Partizan: Crno-beli bez trojice dočekuju Olimpijakos

Partizan u sredu od 19.30 dočekuje Olimpijakos u bivšem Pioniru, a pred meč se oglasio i trener Đoan Penjaroja.

Tom prilikom glavni strateg kluba iz Humske otkrio je loše vesti za Grobare – a to je da u timu neće biti trojice igrača. Šejk Milton je polomio ruku, dok u vrlo zahtevnom meču neće moći da računa i na Sterlinga Brauna i Džabarija Parkera. I pored toga što je Partizan oslabljen, ambicije ostaju najveće: "Plan je da damo sve od sebe. Jasno je da igramo protiv ekipe koja je poslednjih godina stalni kandidat za Fajnal-for. To je tim koji ima iskustvo, vrhunskog