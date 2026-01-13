Počeo transport sirove nafte za NIS preko JANAF-a

Počeo je transport sirove nafte za Rafineriju nafte u Pančevu preko Jadranskog naftovoda (JANAF), saznaje Tanjug.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je ranije da će danas, posle skoro 100 dana, stići za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a i da će se isporučivati u toku ove nedelje, kao i da to znači da će Rafinerija u Pančevu početi da radi oko 16. januara i izbaciti prvi dizel iz proizvodnje na tržište oko 26. ili 27. januara. Đedović Handanović je rekla da očekuje da razgovori Gaspromnjefta i MOL-a o kupovini ruskog udela u NIS-u budu