Hrvatski ministar privrede: U interesu Zagreba da rafinerija u Pančevu radi kako bi Janaf ostvarivao prihode

Hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar izjavio je da je interes Zagreba da rafinerija u Pančevu radi, kako bi Jadranski naftovod (Janaf) mogao da ostvaruje prihode.

Optimalno bi bilo da nemamo sankcije. Mi ćemo ih se pridržavati ako stupe na snagu posle roka koji je određen, rekao je Šušnjar, navodi Hrvatska radio-televizija. I do sada smo podržavali sve njihove inicijative, jer nam je u interesu da rafinerija u Pančevu radi, kako bi Janaf mogao da ostvaruje prihode, izjavio je Šušnjar. Mediji navode da je danas kroz Janaf potekla sirova nafta ka rafineriji u Pančevu, pošto su američke vlasti produžile operativnu licencu