Hrvatski ministar privrede: U interesu Zagreba da rafinerija u Pančevu radi kako bi Janaf ostvarivao prihode

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Hrvatski ministar privrede: U interesu Zagreba da rafinerija u Pančevu radi kako bi Janaf ostvarivao prihode

Hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar izjavio je da je interes Zagreba da rafinerija u Pančevu radi, kako bi Jadranski naftovod (Janaf) mogao da ostvaruje prihode.

Optimalno bi bilo da nemamo sankcije. Mi ćemo ih se pridržavati ako stupe na snagu posle roka koji je određen, rekao je Šušnjar, navodi Hrvatska radio-televizija. I do sada smo podržavali sve njihove inicijative, jer nam je u interesu da rafinerija u Pančevu radi, kako bi Janaf mogao da ostvaruje prihode, izjavio je Šušnjar. Mediji navode da je danas kroz Janaf potekla sirova nafta ka rafineriji u Pančevu, pošto su američke vlasti produžile operativnu licencu
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Hrvatski ministar privrede: Interes Hrvatske je da Rafinerija u Pančevu radi

Hrvatski ministar privrede: Interes Hrvatske je da Rafinerija u Pančevu radi

Newsmax Balkans pre 1 sat
Počeo transport iz Janafa, stižu prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Počeo transport iz Janafa, stižu prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

RTS pre 3 sata
Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Slobodna Evropa pre 6 sati
Rafinerija Pančevo ponovo u pogonu: Prve količine nafte posle sto dana zastoja

Rafinerija Pančevo ponovo u pogonu: Prve količine nafte posle sto dana zastoja

Vreme pre 8 sati
Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Biznis.rs pre 8 sati
Ćulibrk: Moguće da je MOL od Vučića tražio da imaju iste povlastice kao i Rusi

Ćulibrk: Moguće da je MOL od Vučića tražio da imaju iste povlastice kao i Rusi

Morava info pre 7 sati
Putniković: Važno je da sirova nafta u Srbiju stiže u kontinuitetu

Putniković: Važno je da sirova nafta u Srbiju stiže u kontinuitetu

Euronews pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaZagrebPančevoNaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Đilas: NIS-ove rezerve na izmaku, narednih dana snabdevaće samo prioritetne potrošače

Đilas: NIS-ove rezerve na izmaku, narednih dana snabdevaće samo prioritetne potrošače

Danas pre 59 minuta
“Kontrola kompletnog medijskog prostora ili pranje para”: Telekom vlasnik 30 medija u Srbiji, Kurir poslednji u nizu

“Kontrola kompletnog medijskog prostora ili pranje para”: Telekom vlasnik 30 medija u Srbiji, Kurir poslednji u nizu

Nova pre 4 minuta
Poskupljuje registracija automobila, ali ne za sve: Jedna grupa građana ima popust do 20.000 dinara! Sve detaljno (video)

Poskupljuje registracija automobila, ali ne za sve: Jedna grupa građana ima popust do 20.000 dinara! Sve detaljno (video)

Blic pre 9 minuta
Izdavanje stana nije uvek laka zarada: Evo šta da uradite ako podstanar nestane preko noći i ostavi dugove

Izdavanje stana nije uvek laka zarada: Evo šta da uradite ako podstanar nestane preko noći i ostavi dugove

Dnevnik pre 14 minuta
Kina i Trampove carine obaraju prodaju Volkswagena i Mercedesa

Kina i Trampove carine obaraju prodaju Volkswagena i Mercedesa

Kamatica pre 58 minuta