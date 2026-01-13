Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Transport sirove nafte Jadranskim naftovodom (JANAF) od Hrvatske do Rafinerije nafte u Pančevu počeo je 13. januara, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE).

JANAF je prekinuo transport nafte do pančevačke rafinerije 9. oktobra, kada je otpočela primena američkih sankcija prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), u čijem je sastavu rafinerija. I NIS i JANAF su od američkih vlasti dobili licencu za nastavak rada do 23. januara. Kako je ranije navela ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, JANAF-om bi u toku nedelje trebalo da stigne 85.000 tona nafte, dok bi naredne trebalo da bude dopremljena