„Histerija vlasti zbog posete EU Parlamenta, i Vučić i Brnabić odlučili da izbegnu susret“

Histerična reakcija Ane Brnabić povodom dolaska delegacije Evropskog parlamenta u Beograd najbolji je dokaz kolika panika vlada u vrhu režima, saopštila je Stranka slobode i pravde. „Poruka Brnabić da EU parlamentarci ne dolaze uz saglasnost vlasti i da ona i Aleksandar Vučić baš tad neće biti u zemlji, kao i ponovo iznete optužbe na račun pojedinih evroparalamentaraca jasno pokazuje da vrh vlasti beži od razgovora i odgovora na pitanja o represiji koju sprovode