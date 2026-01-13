„Histerija vlasti zbog posete EU Parlamenta, i Vučić i Brnabić odlučili da izbegnu susret“

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Milica Božinović
„Histerija vlasti zbog posete EU Parlamenta, i Vučić i Brnabić odlučili da izbegnu susret“
Histerična reakcija Ane Brnabić povodom dolaska delegacije Evropskog parlamenta u Beograd najbolji je dokaz kolika panika vlada u vrhu režima, saopštila je Stranka slobode i pravde. „Poruka Brnabić da EU parlamentarci ne dolaze uz saglasnost vlasti i da ona i Aleksandar Vučić baš tad neće biti u zemlji, kao i ponovo iznete optužbe na račun pojedinih evroparalamentaraca jasno pokazuje da vrh vlasti beži od razgovora i odgovora na pitanja o represiji koju sprovode
Danas pre 17 minuta
Aleksandar VučićEUAna Brnabić

