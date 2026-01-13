Delegacija EP stiže u kontrolu zvaničnom Beogradu

Pravda pre 1 sat
Delegacija EP stiže u kontrolu zvaničnom Beogradu

Ana Brnabić je ukazala da je u politici od 2016. godine i da je ovo prvi put da neko (delegacija Evropskog parlamenta, prim. aut.) dolazi u Srbiju "nepozvan i ne konsultuje se oko datuma". "Nisu nas kontaktirali. Naša ambasada u Briselu je dobila informaciju i rekla nam da će doći kod nas u Narodnu skupštinu Republike Srbije da istraže činjenice", rekla Ana Brnabić. Nego, ako dolaze da istražuju, onda naravno da ne očekuju da budu pozvani. Ni poresku inspekciju ne zoveš u svoj lokal, nego samo dođu i

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da "neće biti u prilici da razgovara sa delegacijom Evropskog parlamenta" koja će krajem meseca doći u Beograd, jer je od 22. do 24. januara u Estoniji, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u tom periodu u Davosu. U međuvremenu optužila je "blokadere" da su svime što su uradili sa Generalštabom, što je dovelo do povlačenja zeta američkog predsednika Džareda Kušnera iz projekta izgradnje hotela na toj
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

SSP: Histerija vlasti zbog posete delegacije EP

SSP: Histerija vlasti zbog posete delegacije EP

N1 Info pre 1 sat
SSP: Histerična reakcija Ane Brnabić dokaz panike vlasti

SSP: Histerična reakcija Ane Brnabić dokaz panike vlasti

Danas pre 1 sat
„Histerija vlasti zbog posete EU Parlamenta, i Vučić i Brnabić odlučili da izbegnu susret“

„Histerija vlasti zbog posete EU Parlamenta, i Vučić i Brnabić odlučili da izbegnu susret“

Nova pre 1 sat
SSP: Izbegavanje susreta sa delegacijom EP znak panike režima

SSP: Izbegavanje susreta sa delegacijom EP znak panike režima

Serbian News Media pre 1 sat
Svetska zdravstvena "bomba": U "Jutru na Blic" o tome kako je Amerika srušila piramidu zdravlja

Svetska zdravstvena "bomba": U "Jutru na Blic" o tome kako je Amerika srušila piramidu zdravlja

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeBriselEstonijaPredsednik SrbijeAna BrnabićDavos

Politika, najnovije vesti »

Vučić na Nedelji održivosti u Abu Dabiju: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS

Vučić na Nedelji održivosti u Abu Dabiju: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Vučić: Delegacija Evropskog parlamenta dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

Vučić: Delegacija Evropskog parlamenta dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

Telegraf pre 3 minuta
Vučić u Abu Dabiju: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Vučić u Abu Dabiju: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

RTV pre 23 minuta
Uspeh u Venecueli opio je Trampa – šta sad planira u Iranu?

Uspeh u Venecueli opio je Trampa – šta sad planira u Iranu?

Dojče vele pre 13 minuta
Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Beta pre 29 minuta