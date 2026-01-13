Avio saobraćaj se odvija normalno

Politika
Kašnjenja moguća na polaznim destinacijama

Avio-saobraćaj na beogradskom aerodromu odvija se normalno, a eventualna kašnjenja mogu nastati usled operativnih uslova na polaznim destinacijama, rečeno je danas Tanjugu na aerodromu. Sve operativne službe Aerodroma „Nikola Tesla” Beograd, kako je navedeno, angažovane su u punom kapacitetu i avio-saobraćaj se odvija bezbedno i u skladu sa propisanim procedurama, naveli su iz aerodroma. Sve informacije o redu letenja i statusu pojedinačnih letova dostupne su u
