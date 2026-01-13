Brisanje crvenih linija

Pre Trampa, druge zemlje su bile u stanju da prate neku situaciju u kojoj se granica prelazi i anticipiraju američko reagovanje na nju; sada samo mogu da nagađaju. I to je presedan koji otmica Madura predstavlja

Najvažnije pitanje koje proizilazi iz američke intervencije u Venecueli nije da li su njom prekršeni međunarodno pravo i norme, već šta ta akcija otkriva kada je reč o budućnosti liberalnog međunarodnog poretka. Suprotno onome što neki komentatori tvrde, taj poredak nije srušen, budući da su njegovi noseći stubovi i dalje na mestu, a alternative su i dalje slabe. Ali njegovo održavanje sada će uključivati učestalije američke akcije izvedene po nahođenju, dok će u