Brisanje crvenih linija

Radar pre 48 minuta  |  Karla Norlef
Brisanje crvenih linija

Pre Trampa, druge zemlje su bile u stanju da prate neku situaciju u kojoj se granica prelazi i anticipiraju američko reagovanje na nju; sada samo mogu da nagađaju. I to je presedan koji otmica Madura predstavlja

Najvažnije pitanje koje proizilazi iz američke intervencije u Venecueli nije da li su njom prekršeni međunarodno pravo i norme, već šta ta akcija otkriva kada je reč o budućnosti liberalnog međunarodnog poretka. Suprotno onome što neki komentatori tvrde, taj poredak nije srušen, budući da su njegovi noseći stubovi i dalje na mestu, a alternative su i dalje slabe. Ali njegovo održavanje sada će uključivati učestalije američke akcije izvedene po nahođenju, dok će u
Putin kriv za hapšenje Madura?! Analitičari izneli neverovatne tvrdnje: "Prećutno je dozvolio da propadne"

Blic pre 2 sata
SKOJ održao skup podrške Maduru

Danas pre 3 sata
Građani će glasati o pripajanju Americi? Bumbić za Kurir: Stanovnici Grenlanda ovo zameraju Evropskoj uniji - najradije bi…

Kurir pre 5 sati
Opcije protiv Trampa: Ovo EU i NATO mogu da urade kako bi eventualno sprečili SAD da preotme Grenland

Danas pre 8 sati
Zauzimanje Grenlanda biće kraj NATO-a

Sputnik pre 9 sati
Poruka iz vrha Moskve o situaciji u Iranu: Američka operacija kao u Venecueli neće uspeti, proći će gore od Avganistana

Večernje novosti pre 4 sati
Tramp: SAD imaju pravo da deluju ako postoji pretnja, ne treba mi međunarodno pravo

NIN pre 10 sati
Brisanje crvenih linija

Radar pre 48 minuta
Orban: Mađarska se više nikada neće boriti za tuđe interese

Danas pre 13 minuta
(Video) Najveća zaplena kokaina u istoriji! Policija presrela brod i pronašla bale soli sa 10 tona droge u Španiji: Uhapšeno…

Blic pre 18 minuta
Astronomi zbunjeni zbog pojave u svemiru: Snimljen postojan udarni talas oko mrtve zvezde - "Pronašli smo nešto što ranije…

Kurir pre 13 minuta
Ursula fon der Lajen najavila akciju protiv Iksa: „Zgrožena sam zbog digitalnog svlačenja žena i dece“

Danas pre 38 minuta