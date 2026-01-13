Srbija – negde između Mordora i Amarkorda

Po buduće slobodno društvo, „najopasniji“ gledalac nije ni zastrašeni posmatrač, ni oduševljeni sledbenik, već „zadovoljni rob kao najveći neprijatelj slobode“. To su oni koji razumeju da ono što gledaju jeste vodvilj, koji vide i karikaturu i represiju, ali biraju ćutanje

Pokušavajući da imenujem stanje farsično-tragičnog propadanja našeg društva, došao sam do sintagme koja ima, rekao bih (sa zebnjom da ne zvučim pretenciozno) visok heuristički potencijal: crni vodvilj. Čini mi se da ovaj pojam obuhvata i način na koji živimo ovu stvarnost, način na koji je prepoznajemo i način na koji nas ona svakodnevno sustiže. On dopušta da istovremeno sagledamo i lični i kolektivni odnos prema svetu koji se raspada, bez potrebe da tražimo neki