Srbija – negde između Mordora i Amarkorda

Radar pre 8 minuta  |  Nenad Baković
Srbija – negde između Mordora i Amarkorda

Po buduće slobodno društvo, „najopasniji“ gledalac nije ni zastrašeni posmatrač, ni oduševljeni sledbenik, već „zadovoljni rob kao najveći neprijatelj slobode“. To su oni koji razumeju da ono što gledaju jeste vodvilj, koji vide i karikaturu i represiju, ali biraju ćutanje

Pokušavajući da imenujem stanje farsično-tragičnog propadanja našeg društva, došao sam do sintagme koja ima, rekao bih (sa zebnjom da ne zvučim pretenciozno) visok heuristički potencijal: crni vodvilj. Čini mi se da ovaj pojam obuhvata i način na koji živimo ovu stvarnost, način na koji je prepoznajemo i način na koji nas ona svakodnevno sustiže. On dopušta da istovremeno sagledamo i lični i kolektivni odnos prema svetu koji se raspada, bez potrebe da tražimo neki
Otvori na radar.rs

Radar »

Udarac kišobranom bio je kap u čaši koja je prelivala godinama

Udarac kišobranom bio je kap u čaši koja je prelivala godinama

Radar pre 48 minuta
Promena sistema ili promena uzurpatora

Promena sistema ili promena uzurpatora

Radar pre 48 minuta
Brisanje crvenih linija

Brisanje crvenih linija

Radar pre 48 minuta
Prostori za eksperimentisanje

Prostori za eksperimentisanje

Radar pre 48 minuta
Napad na Instagram nalog Radara

Napad na Instagram nalog Radara

Radar pre 11 sati
Radar »

Društvo, najnovije vesti »

Srbija – negde između Mordora i Amarkorda

Srbija – negde između Mordora i Amarkorda

Radar pre 8 minuta
(Video) "Čuvajte se, to je najveće zlo!" Društvenim mrežama kruži zastrašujući snimak iz sela u Srbiji: Divlja zver luta…

(Video) "Čuvajte se, to je najveće zlo!" Društvenim mrežama kruži zastrašujući snimak iz sela u Srbiji: Divlja zver luta ulicama

Blic pre 1 sat
MUP: Žandarmerija danas više puta intervenisala na Kopaoniku zbog težih povreda skijaša

MUP: Žandarmerija danas više puta intervenisala na Kopaoniku zbog težih povreda skijaša

Danas pre 2 sata
Da li Advokatska kancelarija Gecić može da zastupa dve konkurentske kompanije – Telekom i Junajted grupu?

Da li Advokatska kancelarija Gecić može da zastupa dve konkurentske kompanije – Telekom i Junajted grupu?

Danas pre 3 sata
„Vi sada imate kadrove koji su regrutovani u jednoj kafani u Zemunu“: Šta stoji iza mogućne smene direktora BIA?

„Vi sada imate kadrove koji su regrutovani u jednoj kafani u Zemunu“: Šta stoji iza mogućne smene direktora BIA?

Danas pre 3 sata