Sport klub pre 17 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
„Kada pogledate sastav Partizana pitate se kako su poslednji“

Partizan u 22. kolu Evrolige dočekuje Olimpijakos u dvorani "Aleksandar Nikolić." Trener grčkog tima Jorgos Barcokas govorio je biranim rečima o crno-belima.

Izrazio je čuđenje kako je Partizan poslednji na tabeli. – Na osnovu pozicije na tabeli reklo bi se da su slabi, ali ako pogledate sastav i kvalitet igrača, sigurno se pitate kako je to moguće. Oni su tim koji pokazuje da nije čvrst kada se razvije situacija koja im nije ugodna, oni je napuštaju. Imaju talenat, dobrog trenera i naravno da su utakmice uvek posebne u Beogradu i za Olimpijakos, ali posebno za njih. Ne očekujemo ništa drugačije, od teške utakmice –
