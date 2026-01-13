Aston Vila dovela pojačanje za 12 miliona evra

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Aston Vila dovela pojačanje za 12 miliona evra

Dosadašnji fudbaler Meca Brajan Mađo potpisao je višegodišnji ugovor sa Aston Vilom, saopštio je danas engleski klub.

Detalji ugovora nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je Aston Vila za ovaj transfer izdvojila 12 miliona evra. Mađo (17) igra na poziciji napadača, a ove sezone nastupio je na pet utakmica za Mec. On je rođen u Engleskoj, a prošle godine odigrao je tri utakmice za A reprezentaciju Luksemburga. Mađo je potom odlučio da promeni reprezentaciju, a tokom 2025. godine odigrao je devet mečeva za kadetsku selekciju Engleske (U17) i postigao je četiri gola.
