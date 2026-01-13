Kolegijum Skupštine Srbije: Objedinjena rasprava po svim tačkama dnevnog reda

Na današnjoj sednici Kolegijuma Skupštine Srbije dogovoreno je da će se na sednici parlamenta, koja počinje sutra, voditi objedinjena rasprava po svih 25 tačaka dnevnog reda, a da će se raditi utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 18 sati.

Kako je rečeno Tanjugu u Skupštini Srbije, tokom februara će biti održana vanredna sednica parlamenta na kojoj treba da se kompletira Savet REM-a. Tačan datum te sednice se još ne zna. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra vanrednu sednicu na zahtev 109 poslanika, na čijem dnevnom redu je ukupno 25 tačaka među kojima i više zakonskih predloga koji se tiču organizacije sudova i tužilaštava koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke
